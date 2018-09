Cher, France

Un mégot de cigarette jeté par la fenêtre d'une voiture peut avoir de lourdes conséquences ! C'est le message que veulent faire passer les pompiers du Cher. Depuis quelques semaines, les soldats du feu multiplient les interventions pour des incendies qui prennent naissance bien souvent su le bord des routes ou dans les champs à l'occasion de travaux agricoles. S'il est difficile evidemment de prouver que ces feux ont été provoqués par des automobilistes inconscients qui jettent par la fenêtre leurs mégots de cigarettes encore fumants, les pompiers ne croient pas à la combustion spontanée sur le bord des axes routiers.

Du coup, ils lancent un appel à la vigilance et à la responsabilité de chacun. Ces incendies engagement automatiquement des moyens humains et matériels pour des sinistres qui parfois peuvent s'étendre très rapidement. On a pu le voir le week end dernier à Combressault, le long de la départementale 8 où 20 hectares de chaume sont partis en fumée. Lundi, c'est une quinzaine d'hectares, dont une grande partie de forêt qui a pris feu entre Ennordes et Ménétréol-sur-Sauldre, le long de la route départementale 171

Le colonel Didier Marcaillou, patron du SDIS 18 (Service Départemental d'Incendie et de Secours) rapelle que lorsque les pompiers sont engagés sur ce type d'interventions, ils ne se sont plus mobilisables pendant pendant plusieurs heures, pour les missions de secours à personne. "Ce sont des opérations qui peuvent être dangereuses, ça peut se propager et puis c'est vrai ausssi que ces interventions ont un coût pour la collectivité". Vigilance et prudence donc...