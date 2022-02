Un mégot de cigarette mal éteint à l'origine d'un incendie dans une maison à Cognac

Un homme de 64 ans a été blessé aux mains et au visage après un incendie dans une maison de Cognac. Le feu serait parti d'une poubelle dans laquelle il avait jeté un mégot de cigarette mal éteint.

Un important incendie ce mercredi 23 février en fin de matinée a détruit une maison avenue de Barbezieux à Cognac. Un homme de 64 ans a été hospitalisé après avoir été brûlé aux mains et au visage.

Un incendie accidentel

C'est en jetant un cendrier dans lequel il y avait un mégot de cigarette mal éteint que le locataire a mis le feu à sa poubelle, dans son garage. L'homme a aussitôt essayé de maîtriser les flammes mais il a été très vite débordé. Il a été blessé aux mains et au visage et hospitalisé. Une petite vingtaine de pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie et éviter qu'il ne se propage aux habitations voisines. Le feu était maîtrisé peu avant midi. Le locataire devra être relogé.