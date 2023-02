Un membre présumé de la mafia calabraise interpellé à Saint-Étienne

C'est l'un des pires criminels italiens qui a été interpellé se félicite le ministre de l'intérieur italien Matteo Piantedosi. Le suspect Edgardo Greco, 63 ans aujourd'hui, et membre présumé de la mafia calabraise, a été interpellé vers 2 heures du matin dans la nuit de mercredi à jeudi dans un quartier de l'Est de Saint-Étienne. Ce pizzaiolo est soupçonné d'être un membre de la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. Il était recherché depuis 16 ans.

Il a été condamné à la prison à perpétuité pour deux meurtres et une tentative de meurtre commis en 1991. Les victimes, des membres de la mafia qui voulaient plus d'autonomie et de considération, avaient été tuées à coups de barres de fer dans un entrepôt de poissons dans la région de Cosenza. Leurs corps n'avaient jamais été retrouvés.

Edgardo Greco s'était échappé en 2006 lors d'une garde à vue. Il était considéré comme dangereux par interpol. Et faisait l'objet d'un mandat européen depuis 2014. C'est la police française qui l'a interpellé en pleine nuit (vers 2h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi) grâce aux informations des carabiniers italiens.

Edgardo Greco vivait à Saint-Étienne et travaillait le soir comme pizzaiolo dans une pizzeria du quartier de la gare.