Un homicide involontaire devant les assises de la Manche

Le jeudi 2 juillet 2020, les pompiers sont appelés par un homme dont le frère ne répond plus. Les secours se rendent alors au domicile de ce manchois d'une cinquantaine d'années rue Lucet à l'entrée de la commune de La Glacerie. Sur place, ils forcent la porte et à l'intérieur ils découvrent le corps sans vie du quinquagénaire.

Son frère apprend alors aux enquêteurs que la veille, avec d'autre individus, il a participé à une soirée dans cet appartement. Une soirée alcoolisé qui aurait mal tourné, une dispute aurait éclaté, la victime aurait été frappé avant que tout le monde ne s'éclipse. Laissé seul le quinquagénaire serait décédé de coups de bâtons à la tête, son corps portait aussi les stigmates de plusieurs lésions.

Dans cette histoire 3 hommes seront placés en garde à vue et l'un d'eux bien connu des services de police sera alors mis en examen deux jours plus tard, le samedi 4 juillet, pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. C'est cet homme qui se retrouve ce jeudi et ce vendredi dans le box des accusés, en détention provisoire depuis 3 ans , il devra expliquer ce qui s'est passé ce 1er juillet 2020 dans ce petit appartement de la Glacerie.