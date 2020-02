Deux mineurs ont été mis en examen et écroués pour le meurtre d'un habitant de Coudekerque-Branche en décembre 2018.

Un meurtre élucidé après plus d'un an d'enquête à Herzeele (Nord)

Herzeele, France

Le 4 décembre 2018, les gendarmes découvraient un homme agonisant sur la départementale 7 à Herzeele. Cet habitant de Coudekerque-Branche âgé de 29 ans a succombé à des coups violents.

Après un long travail d'enquête, un lien a été établi "entre le décès de la victime et plusieurs actes de délinquance commis au cours de la nuit des faits dans la même commune, notamment le vol d'un fourgon appartenant à une entreprise" ont annoncé les gendarmes dans un communiqué.

La victime aurait rencontré par hasard ses agresseurs dans le centre-ville de Dunkerque et serait montée volontairement à bord du fourgon volé avant qu'un différend n'éclate.

Un vol de carte bleue et des coups violents.

Le 11 février,, cinq personnes "défavorablement connues" des services de gendarmerie ont donc été interpellées et placées en garde à vue. Deux d'entre elles, mineures, ont été mises en examen pour meurtre et placées en détention provisoire. Deux autres, aujourd'hui majeures, ont été mises en examen pour vol et placées sous contrôle judiciaire.