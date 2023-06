Un meurtrier en fuite depuis dix mois interpellé en Moselle

Un meurtrier en fuite a été interpellé en Moselle ce jeudi. L'homme était sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis juillet dernier : il ne s'était pas présenté à son procès en appel devant la cour d'Assises des Alpes-Maritimes et avait été condamné en son absence à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre sur conjoint.

L'homme a été interpellé dans un hôtel du Technopôle de Metz, par la compagnie de gendarmerie de Boulay et le Peloton spécialisé de protection.

Sa peine a été ramenée à exécution, cet ancien militaire a donc été incarcéré après son arrestation.

Le 25 décembre 2017, au moment du déjeuner de Noël, l'homme avait poignardé son épouse Dorothée sous les yeux de leurs 3 enfants dans leur appartement de Toulon. Condamné à 25 ans de réclusion criminelle lors de son premier procès devant la Cour d'Assises du Var en 2021, il avait appel. Mais l'homme avait été remis en liberté à cause d'un problème de procédure : son appel en procès n'avait pas eu lieu dans les temps. Et l'homme avait donc décidé de prendre la fuite et de ne pas se présenter à son second procès