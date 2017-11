Un meurtrier présumé polonais rattrapé au vol dans l'Hérault

Un ressortissant polonais a bien failli être expulsé dans son pays pour vol alors qu'il va maintenant devoir répondre de meurtre.

Un homme de 46 ans devait être expulsé vers son pays d'origine, la Pologne, après avoir purgé quelques semaines de prison pour vols de cartes bleues à Montpellier. Mais la veille de son départ, son ADN a été identifié comme celui prélevé sur une scène de crime à Béziers.

En août dernier, à cause d'une odeur pestilentielle, les pompiers de Béziers sont appelés dans un immeuble du centre-ville et découvrent dans un appartement le corps de la locataire, une femme de 49 ans, connue de la justice et fréquentant le monde interlope de la toxicomanie. Le cadavre , caché sous un tapis, porte des traces de coups. Des empreintes ADN sont relevées et envoyées pour analyses ...et correspondent à ce SDF polonais sur le point de quitter la France le week-end dernier. Interrogé, il finit par avouer qu'il s'est disputé avec la victime pour une vague histoire d'argent et qu'il l' a frappée. Avant de quitter l'appartement, il a eu le sang-froid de mettre en route le ventilateur pour retarder les odeurs , fermer la porte et emporter les clefs.

Les enquêteurs ont pu connaître la date exacte du décès de la malheureuse car son téléphone a cessé d'émettre le 8 juillet avant d'être équipé deux jours plus tard d'une nouvelle carte SIM. Le meurtrier présumé, à défaut de prendre un vol pour la Pologne a été incarcéré à la prison du Gasquinoy à Béziers.