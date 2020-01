Un migrant à la mer secouru au large de Calais

Calais, France

Un migrant à la mer a été secouru à 500 mètres du port de Calais, dans la nuit de mardi à mercredi. Vers une heure du matin, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, un témoin a entendu des cris, et a alerté les secours.

Une vedette de la gendarmerie maritime a pu récupérer l'homme, en état d'hypothermie.

De plus en plus de traversées de la Manche

Près de 2500 personnes tentant de rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche ont été secourues en 2019, soit quatre fois plus que l'année précédente. Les traversées et tentatives de traversées se font le plus souvent à bord de petits bateaux ou d'embarcations de fortune.