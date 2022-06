Un migrant dans un état grave, blessé par balle à Loon-Plage

Le parquet de Dunkerque ouvre une enquête, en lien avec la police aux frontières, pour une nouvelle fusillade dans le camp de Loon-Plage, un mois après les affrontements qui avaient fait un mort et trois blessés les 22 et 23 mai derniers. Cette fois, un migrant irakien a été la cible d'un tir vers minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Grièvement blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Dunkerque.

Selon l'association Adra, le nombre de migrants dans cette jungle a baissé depuis un mois, passant d'environ 500 à 350 personnes. Un important dispositif de police avait entraîné l'évacuation d'une partie des occupants le 25 mai dernier. Les Irakiens ne font plus partie des nationalités les plus représentées depuis plus d'un an selon l'association Adra, suite à l'arrivée de migrants d'autres nationalités : égyptiens, koweitens, ainsi que des exilés de plusieurs pays africains qui étaient jusqu'ici tenus à l'écart.