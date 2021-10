Un migrant décède en tentant de monter dans un camion à Calais

Un migrant a été blessé, le matin du jeudi 21 octobre dernier dans une zone industrielle de Calais. Il est décédé des suites de ses blessures quelques heures plus tard. C'est le deuxième migrant à trouver la mort en tentant de monter dans un camion dans la zone, en l'espace d'un mois.

Un migrant est mort, jeudi 21 octobre dernier, après avoir été blessé dans la zone industrielle Marcel Doret, à Calais. Les faits se sont déroulés au niveau de la station-service TotalEnergies. Ce sont d'autre migrants qui l'ont trouvé, aux alentours de 7h du matin. Une patrouille de police, alertée par l'attroupement, a appelé les secours. L'homme est décédé dans l'après-midi.

Deux décès en un mois

On ignore encore son âge et son identité. D'après le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, l'homme tentait certainement d'entrer dans un camion pour traverser la Manche. Une enquête a été ouverte par le parquet, et une autopsie est envisagée.

Le 28 septembre dernier, un migrant soudanais de 16 ans est décédé après avoir chuté d'un camion dans une zone d'activité de Marck-en-Calaisis.

Les associations boycottent la réunion préfectorale

Dernièrement, la politique de l'Etat est fortement dénoncée par les associations. A Calais, deux militants associatifs et un aumônier du Secours Catholique ont cessé de s’alimenter depuis le 11 octobre, pour dénoncer la violence des démantèlements de camps à répétition. Dans un esprit de "dialogue", la préfecture prévoit ce vendredi 22 octobre au soir une réunion avec les associations pour leur présenter un nouveau protocole d'action de proximité. Parmi les propositions : un lieu de restitution "des effets personnels que les migrants auraient pu perdre lors des opérations d'évacuation".

Dans la journée, le Secours Catholique du Pas-de-Calais, Médecin du monde, l'Auberge des migrants et Utopia 56 ont annoncé ne pas se rendre à cette réunion suite au décès du migrant à Calais. "Nous pensions nous y rendre et souhaitions entendre vos propositions pour répondre aux revendications des trois grévistes de la faim. Cependant, comme cela se fait depuis 5 ans maintenant, une commémoration en hommage à la personne décédée aura lieu à la même heure que la rencontre. Nous nous y rendrons et ne pourrons donc pas être présents à la rencontre à laquelle vous nous avez conviés", écrivent les associations dans un courrier envoyé à la sous-préfète. Un hommage au migrant décédé a eu lieu ce vendredi à 18h30, sur la place Richelieu à Calais.