Un homme s'est noyé en tentant de rejoindre les côtes du Royaume-Uni mardi 21 octobre. Trois autres personnes, dont deux enfants, sont entre le vie et la mort. Au total, au moins 18 rescapés ont été pris en charge par les secours à Loon-Plage. Un nourrisson manquerait à l'appel.

Un migrant meurt en tentant de traverser la Manche, deux enfants entre la vie et la mort à Loon-plage

Le premier bilan est lourd, et il pourrait encore s'aggraver au large de Dunkerque. Un homme, probablement d'origine iranienne selon la Préfecture, est mort noyé en tentant de traverser la Manche mardi 27 octobre. Trois autres migrants, dont deux enfants sont actuellement entre la vie et la mort, en arrêt cardio-respiratoire à Loon-plage, dans le Nord.

Leur embarcation a coulé ce matin. Dans un communiqué, la préfecture maritime annonce que 18 personnes ont déjà été prises en charge, mais les recherches sont toujours en cours. Un nourrisson notamment manquerait encore à l'appel selon le sous-préfet. Les autres rescapés, des hommes, des femmes, et plusieurs enfants entre 5 et 8 ans sont en état d'hypothermie, dont l'un dans un état grave.

Le nombre total de passagers n'est pas certain, mais il est estimé entre 19 et 20 personnes. De gros moyens sont engagés sur place : un navire de pêche se trouvant à proximité, la pilotine de Dunkerque, une vedette de la SNSM, un bâtiment de la marine nationale, un patrouilleur des douanes et un hélicoptère de l'armée belge.

Une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Dunkerque afin d’identifier les causes de ce naufrage.