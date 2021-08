Un migrant meurt noyé dans la Bidassoa en tentant de traverser la frontière

C'est la deuxième fois en trois mois : hier dimanche matin, le 8 août, un migrant est décédé en tentant de traverser la Bidassoa à la nage pour entrer en France. Avertis par des passants, les pompiers d'Irun ont pu repêcher le noyé décédé d'un arrêt cardio-respiratoire. La police autonome basque, la Ertzaintza a ouvert une enquête pour établir les circonstances et tenter de trouver son identité.

Un autre homme qui accompagnait le nageur a eu plus de chance, il a pu sortir indemne de la rivière frontalière et atterrir en France. Hier après midi le maire (parti socialiste espagnol, PSOE) d'Irun, José Antonio Santano, a regretté qu'une fois de plus un homme meure pour avoir traversé la Bidassoa. Il a de nouveau demandé une politique migratoire européenne qui évite ces drames humains.

De son coté l'association citoyenne Irungo Harrera Sarea regrette que plusieurs points de la frontière franco-espagnole soient fermés, et que les contrôles soient permanents. La France a invoqué le risque terroriste pour rétablir ces contrôles.

L'association citoyenne Irungo Harrera Sarea appelle à un rassemblement ce lundi soir à 19h sur la place San Juan d'Irun. L'association d'aide aux migrants de Bayonne, Etorkinekin, appelle à se joindre à la mobilisation.