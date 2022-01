Un migrant mort dans une tentative de traversée de la Manche au large de Berck-sur-Mer

Un migrant est mort vendredi matin à Berck-sur-Mer lors d'une tentative de traversée de la Manche. Il se trouvait à bord d'une embarcation à destination de l'Angleterre avec trente autres personnes qui ont pu être secourues. Selon le Parquet de Boulogne-sur-Mer, qui a ouvert une enquête contre X pour homicide involontaire, la victime est un jeune homme d'une vingtaine d'années, de nationalité soudanaise.

Il s'est retrouvé dans une eau à 7 degrés ce vendredi matin, par une température extérieure de moins 1. Les secours ont été appelés vers 7 heures. Vingt minutes plus tard, un bateau de la SNSM, la société nationale de sauvetage en mer, de Berck se trouvait sur les lieux, en baie d'Authie. Pour Jean-Marc Lamblin, patron du SNS 709, le jeune exilé aurait voulu quitter le bateau tombé en panne.

"Ils ont sans doute été victimes d'une panne moteur, à une centaine de mètres des côtes. Cinq autres personnes sont descendues et par chance, elles sont parties dans le noir côté dunes. Lui a sans doute pris la mauvaise direction. Il a marché sur le banc de sable entre Berck et Fort-Mahon vers les lumières qu'il voyait. Il s'est retrouvé face à l'Authie et a ensuite été pris par la marée. C'était un petit coefficient mais à 7 degrés, la messe était dite."

La SNSM a pu secourir les 25 personnes restées à bord du bateau, toutes frigorifiées mais saines et sauves. Le grand frère de la victime figurerait parmi ces rescapés, qui seraient de nationalité soudanaise, érythréenne et syrienne.

Les cinq autres personnes qui s'étaient réfugiées sur un banc de sable ont été secourues par les pompiers et sont elles aussi saines et sauves. La préfecture maritime maintient des moyens dans la zone. Malgré des températures glaciales, d'autres opérations d'assistance ont eu lieu vendredi matin.