Un migrant nage 5 kilomètres dans la Manche avant d'être secouru

Calais, France

Ce serait une première : un migrant a été intercepté en pleine mer tôt ce mardi matin alors qu'il tentait de gagner l'Angleterre à la nage. Il a été repéré à 6h30 par le bateau de pêche le No stress. Les marins proposent à cet homme de monter à bord, ce qu'il refuse. Il veut continuer à nager. Ce migrant, dont on ne connaît ni la nationalité ni l'âge, est équipé de palmes, de flotteurs, sans doute d'une combinaison pour être parvenu à nager cinq kilomètres depuis les côtes françaises. La température de l'eau avoisine en ce moment les 15°C en pleine mer. Il a sans doute débuté son aventure extrêmement périlleuse en fin de nuit, peut-être vers 4h ou 5h du matin.

Légère hypothermie

Les pêcheurs ont ensuite alerté le Cross (Centre Régional Opérationnel de surveillance et de sauvetage) du Cap Gris-Nez qui a envoyé sur place une vedette de la gendarmerie maritime, la Scarpe, basée à Boulogne-sur-Mer. L'homme a été récupéré à 7h30. L'homme est monté à bord, il souffrait d'une légère hypothermie et a été pris en charge une fois revenu à terre, à Calais, par une équipe du Samu. Il devait être ensuite remis à la police aux frontières. La réalité rejoint la fiction puisque ce scénario rappelle le film Welcome avec Vincent Lindon, sorti en 2009, qui racontait l'histoire d'un jeune migrant qui rêvait de traverser la Manche.