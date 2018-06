Croisilles, France

Un nouveau témoignage de la souffrance psychologique qu'endurent les migrants. Un jeune homme originaire du Ghana s'est pendu dans une partie désaffectée du bâtiment du centre d'accueil et d'examen des situations (CAES) de Croisilles dans le Pas-de-Calais, mardi dernier (le 12 juin 2018).

Le jour du décès, le Ghanéen, qui était très renfermé et dont on ne connaissait pas la situation familiale, devait rencontrer un psychologue. Il a été enterré ce mardi 19 juin 2018, en présence de l'organisation du CAES et des résidents, choqués.

Selon les associations d'aide aux migrants, ce suicide n'est pas la cause de défaillances au sein du centre, mais plutôt des violences psychiques que subissent les migrants, notamment au cours de leur voyage.