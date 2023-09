Un militaire de 28 ans meurt après avoir été frappé par des vigiles d'une discothèque près de Toulon

Un militaire est mort après une violente altercation vers 5h du matin, à la sortie du QG, une discothèque de Solliès-Pont, le 27 août, indique ce vendredi un communiqué conjoint du procureur de la République de Toulon et du préfet du Var. La victime, en provenance de Carcassonne, venait d'être affectée à Fréjus. L'homme passait la soirée avec cinq autres militaires. Au départ, une simple altercation verbale : le militaire est violemment frappé par deux vigiles. Les auteurs des coups, aidés par un autre vigile et un client, tentent de dissimuler le corps, entre deux voitures stationnées sur le parking devant la boîte de nuit.

ⓘ Publicité

Les secours orientés vers une mauvaise direction

La dissimulation ne s'arrête pas au corps. Un des vigiles ira même jusqu'à mentir aux secours : il donne une mauvaise direction pour chercher le blessé... et les secours repartent sans le militaire. Ce sont ses amis qui le transporteront dans leur unité, par leurs propres moyens.

Le lendemain matin, alertée par ses cris et devant la gravité de ses blessures, l'astreinte de l'unité intervient et l'homme est pris en charge par les secours. Le militaire meurt quelques jours plus tard, le 1er septembre à l'hôpital Saint-Anne : traumatisme crânien, hémorragie cérébrale.

Huit interpellations

La série de mauvaises décisions pour sauver un homme est impressionnante. Huit personnes ont été interpellées. Quatre sont les militaires qui l'accompagnaient, un est un client et trois sont des vigiles, dont les deux qui ont reconnu avoir porté les coups fatals. Ces huit personnes ont été déferrées ce vendredi devant le juge d'instruction de Toulon.

Elles sont interrogées dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par une personne exerçant une activité de sécurité privée (20 ans de réclusion criminelle encourus), entrave aux secours (sept ans d'emprisonnement encourus), non-assistance à personne en danger (cinq ans d'emprisonnement encourus) et modification illicite de scène de crime (trois ans d'emprisonnement encourus).

La préfecture du Var a engagé une procédure administrative contradictoire à l'encontre de la discothèque, qui pourrait conduire dans les prochains jours à sa fermeture pour une durée de six mois.

Le parquet de Toulon indique qu'une enquête préliminaire incidente a par ailleurs été ouverte en raison de l'absence d'agrément du centre national des activités de sécurité privée des vigiles de l'établissement.