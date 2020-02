Un militaire de Haguenau retrouvé mort au Burkina Faso

Le ministère des Armées fait savoir lundi 17 février que le corps sans vie d'un soldat alsacien a été retrouvé dimanche au sein d'un campement militaire de l'opération Barkhane. Il s'agit du sergent-chef Morgan-Henry, du 54e régiment de transmissions de Haguenau (Bas-Rhin).

Une enquête ouverte

"Les causes du décès ne sont pas connues, et une enquête de gendarmerie (...) a été diligentée pour établir les circonstances de sa mort", écrit le ministère dans un communiqué. Le sergent-chef Henry opérait au sein de l'opération Barkhane depuis novembre dernier.

"Le chef d'état-major des Armées s'incline devant sa mémoire et adresse ses plus vives condoléances à sa famille et à ses proches, et les assure de la pleine solidarité des armées dans ces circonstances douloureuses. Ses pensées vont également vers ses frères d’armes, à qui il exprime son soutien, et sa compassion", conclut le communiqué.

Le 25 novembre dernier, treize militaires de la force Barkhane, dont l'Alsacien Pierre-Emmanuel Bockel, étaient tués dans un accident d'hélicoptères au Mali.