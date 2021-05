Un militaire de la base aérienne d'Orange porte plainte après un bizutage

Un pilote de la base aérienne d'Orange a porté plainte cette semaine pour dénoncer le bizutage dont il a été victime en mai 2019. Il avait été attaché à un poteau, un sac sur la tête, pendant que des avions de chasse passaient près de lui et tiraient à balles réelles à Solenzara en Corse du Sud. Le militaire de 27 ans dénonce des "violences volontaires avec arme, en réunion, par des militaires, avec préméditation, mise en danger de la vie d'autrui et harcèlement moral".

"Utiliser du matériel militaire, des avions, ça coûte une fortune en plus." - Maître Berna

Pour l'armée de l'air, la réalité est plus nuancée. Le pilote, qui venait d'arriver dans l'escadron, était certes attaché à une cible, mais à plus d'un kilomètre des cibles réelles des Mirages qui étaient en campagne de tir. Une enquête a été menée en interne et les responsables ont été sanctionnés.

Depuis le militaire bizuté avait demandé une nouvelle affectation en vain, il a décidé de porter plainte deux ans après les faits. Selon son avocat, maître Berna, qui a déjà suivi des affaires similaires, il y a dans l'armée de l'air "des pratiques régulières de bizutages humiliants, voire violents. Mais là, utiliser du matériel militaire, des avions, ça coûte une fortune en plus".