Un militaire du 125e régiment d'infanterie de Colmar condamné pour des violences sur un subordonné

Dix mois de prison avec sursis pour un miliaire du 152e régiment d'infanterie de Colmar. Il a été condamné le vendredi 16 juin par la chambre militaire du tribunal correctionnel de Metz pour avoir frappé un subordonné à plusieurs reprises.

ⓘ Publicité

De grandes claques entraînant un traumatisme crânien

Les violences se sont déroulées lors d'une course d'orientation dans la forêt de Colmar. La victime a reçu de grandes claques, entraînant un traumatisme crânien et une perforation du tympan, ainsi qu'un congé maladie de six mois.

De son côté, le prévenu a expliqué qu'il s'agissait "juste d'une gifle sur la joue". Le tribunal est allé au delà des réquisitions du parquet, qui avait demandé au tribunal de donner un avertissement au chef de groupe, censé montrer l'exemple au sein de son régiment.