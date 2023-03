Un militant contre la réforme des retraites fait 7h de garde à vue à cause du Paillassou

**"**Le Paillassou mettrait-il notre démocratie en danger ?" C'est avec ces mots que débute le communique de presse de l'intersyndicale dénonçant la garde à vue d'un militant syndicaliste niçois. Ce dernier est en effet celui qui à chaque manifestation, fait sauter le traditionnel paillassou à l'effigie d'Emmanuel Macron. Mercredi, dernier, le mannequin a fini sur les rails envahis par les manifestants. Suite à cette action, le militant a alors été convoqué au commissariat pour "outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et provocation publique à la commission de crimes ou délits sans intention".

Une garde à vue de 7 heures

C'est à ce moment là qu'a eu lieu la garde à vue qui durée 7 heures et qu'en plus a eu lieu, selon les syndicats, une perquisition de son domicile avec les menottes aux poignets. La garde à vue a ensuite été levée sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui à ce stade.

"Nous dénonçons avec force cette dérive judiciaire face à un acte d’une grande banalité" écrit l'intersyndicale. Cette dernière parle également d'un "Paillassou, symbole de la liberté d’expression, star des médias locaux nationaux et internationaux, qui est une tradition carnavalesque niçoise. Apprécié des petits et des grands, il est une figure festive et familiale, présent à chaque manifestation organisée sur Nice depuis des années."

"L’objectif du pouvoir est simple: discréditer les acteurs du mouvement social, étouffer la contestation en intimidant les citoyens, les syndicats et les militants", poursuivent les militants qui concluent en demandant "l’arrêt de toutes les poursuites judiciaires à son égard."