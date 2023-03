Un militant de l'Action Française condamné pour une agression raciste à Aix-en-Provence

Veste cintrée, chemise blanche et cravate bleue roi, c'est un prévenu très propre sur lui qui se présente à la barre. Bien loin des faits d'agression "sauvage" qui lui sont reprochés. Paul-Antoine Schmitt est jugé coupable de violence volontaire en réunion à caractère raciste. Ce jeune homme de 22 ans à la fine moustache est membre de l'Action Française, un groupuscule royaliste d'extrême droite. Il écope d'un an de prison avec sursis.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier, dans un bar d'Aix-en-Provence. Tarik (prénom modifié), français d'origine algérienne, boit un verre en terrasse avec des amis, quand il est pris a partie par un groupe d'une vingtaine de personnes. Leurs t-shirts et casquettes ne laissent pas de place au doute : ils sont membres de l'Action Française.

Après quelques chants militaires et patriotes, les provocations et insultes pleuvent. "Tes grands-parents sont des terroristes du Bataclan, des fils de pute" lit-on dans le procès-verbal. Puis viennent les coups. "5 ou 6 personnes contre une personne à terre c'est du lynchage, raconte Tarik devant le tribunal, ma tête à quelques centimètres du trottoir, j'étais dans l'instinct de survie, j'ai cru que j'y passais". Victime de multiples ecchymoses au visage, un médecin lui prescrit 5 jours d'incapacité de travail, après son agression "sauvage" comme il l'a décrit. "Je me suis fait écrasé la tête pour mes origines" poursuit-il.

Tout le procès se tourne vers le caractère raciste de l'agression. Pour Me Julien Gautier, l'avocat de Tarik, ça ne fait aucun doute. "Ce n'est pas une bagarre anodine. Ce soir-là, au 21ème siècle à Aix-en-Provence, on ratonne des gens parce qu'ils sont arabes. Mon client s'est fait rouer de coups parce qu'il est arabe." plaide-t-il.

Le prévenu reconnait la violence mais nie être raciste. "J'ai des personnes de mon cercle privé qui sont nord-africaines et juives" tente-t-il de se justifier. Il minimise sa participation aux violences également : "J'étais aux toilettes quand ça a commencé, j'ai essayé de les séparer. Je me suis juste défendu une après avoir pris des coups" bredouille Paul-Antoine Schmitt devant le président du tribunal, circonspect et peu convaincu.

Les images de vidéo-surveillance le montrent pourtant clairement comme un des acteur principal des violences. La justice retient le caractère raciste de l'agression et le condamne à un an de prison avec sursis. Une peine toutefois moins lourde que les réquisitions du procureur de la République qui réclamait deux ans de prison dont dix-huit mois avec sursis. Une peine d'"avertissement" selon le président du tribunal, qui espère que "M. Schmitt comprenne la gravité de ses actes, quelque soit le régime politique : République ou Monarchiste".