Un millier d'habitants privés de gaz à Lunel

Un engin de chantier a percé une conduite de gaz ce vendredi dans le quartier de la gare à Lunel (Hérault). Un millier d'habitants sont privés de gaz. Et ça pourrait durer.

Certains habitants de Lunel vont passer la nuit de vendredi à samedi sans chauffage. Un ouvrier a percé une très grosse canalisation de gaz ce vendredi matin rue de Verdun dans le quartier de la gare.

Une partie des riverains a été évacuée, le temps de colmater la fuite mais ce vendredi soir, plus de 1000 personnes étaient toujours privées de gaz.

"J'ai deux pulls, des chaussettes et une couverture, je vais aller dormir ailleurs."

Aline Lachiche habite une petite maison, rue de Verdun. "J'ai constaté en rentrant chez moi qu'il n'y avait plus de gaz à la gazière ce midi, ça tombait mal j'avais du monde à déjeuner. Après je me suis rendue compte qu'il faisait de plus en plus froid et je suis allée voir la chaudière, j'ai vu qu'il n'y avait plus de flamme au brûleur. Tout est au gaz chez moi, le chauffage et l'eau chaude. Là j'ai un petit soufflant donc là où je suis ça va, mais j'ai quand même deux pulls, des chaussettes, une couverture. Ça va pas aller longtemps, je pense que je vais aller dormir ailleurs"

La fuite est réparée, mais les agents de GRDF vont devoir passer dans toutes les maisons samedi pour remettre en service les installations une par une.

La mairie de Lunel a ouvert la salle Arnassan avec des lits de camps, des couvertures. Des bénévoles de la Croix-Rouge assureront l'accueil des personnes qui auraient trop froid chez elles.