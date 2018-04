Un millier de bénévoles ont répondu à l'appel de la mairie du 6 ème et du 8 ème arrondissements de Marseille pour nettoyer le littoral, samedi 7 avril, entre la plage du Roucas et celle de Callelongue. Une poubelle des mers a aussi été installée sur le port de la Pointe Rouge.

Marseille, France

Plus d'un millier de personnes étaient au rendez-vous, samedi 7 avril à 10h, sur l'Escale Borély, pour nettoyer une douzaine de plages, entre le Roucas et Callelongue à Marseille. Les bénévoles ont répondu à l'appel de la mairie du 6 ème et du 8 ème arrondissements, dans le cadre de l'opération "J'aime mon 6 et 8 propre, je participe".

220 m3 de déchets récoltés sur le littoral

220 m3 de déchets ont été récoltés en une matinée © Radio France - Mathilde Vinceneux

En une matinée, les bénévoles munies de gants, de sacs plastiques et de pinces fournis par la Métropole, se sont répartis sur une douzaine de spots de nettoyage. Ils ont circulé grâce au Color Bus, un bus touristique à double étage prêté pour l'occasion. Le bilan de l'opération s'élève à 220 m3 de déchets récoltés sur l'ensemble du littoral.

Une "poubelle des mers", une première en France

La "Sea Bin" permet de ramasser jusqu'à une tonne et demi de déchets par an © Radio France - Mathilde Vinceneux

Une "Sea Bin", poubelle des mers en anglais, a été installée dans le port de la Pointe-Rouge à Marseille. Inventée par des surfers australiens et testée pendant un an à La Grande-Motte, c'est la première fois qu'elle débarque dans une ville française. Elle a été offerte par le centre commercial du Prado à la mairie du 6 ème et 8 ème arrondissements.

D'une valeur de 5000 euros, elle permet d'aspirer 1,5 kg de déchets à la surface de l'eau par jour. Elle capture les détritus jusqu'à 2 millimètres d'envergure et consomme l'équivalent d'un euro d'électricité par jour. Le maire des 6 ème et 8 ème arrondissements, Yves Moraine, souhaite développer son utilisation sur l'ensemble du littoral marseillais.