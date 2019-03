Un millier de personnes à la marche blanche pour un dernier et vibrant hommage à Bastien Payet

Bétheny, France

Les larmes et le cœur lourd pour le dernier au revoir à Bastien Payet. La marche blanche, organisée ce dimanche 24 mars après-midi à Bétheny, petite commune de Reims, où il habitait, fut le théâtre d'un vibrant hommage.

Âgé de 23 ans, le jeune homme avait été passé à tabac par trois étudiants alcoolisés dans le centre-ville de Reims il y a deux semaines, avant de décéder des suites de ses blessures. Ses agresseurs ont été mis en examen pour homicide volontaire.

La mémoire de Bastien Payet, dirigeant/entraîneur du club de foot de Saint-Brice- Courcelles et slameur réputé de la scène locale, avait déjà été saluée à plusieurs reprises. Au stade Delaune, avant le coup d'envoi de la rencontre entre Reims et Nantes dimanche 17 mars, mais aussi à la Cartonnerie mardi 19 mars avec l'association Les Atelier Slam.com à Reims.

Un dernier hommage avec un millier de personnes dans la rue

Cette marche blanche était donc l'occasion de saluer une dernière fois Bastien. Place de la mairie, à 14h, le départ est donné.

La marche blanche en hommage à Bastien Payet, organisée à Bérheny, vient de débuter. Plusieurs centaines de personnes sont là pour honorer la mémoire du jeune slameur de 23 ans, tabassé à mort il y a deux semaines dans le centre de Reims. Reportage à suivre sur @fbleuchampagne. pic.twitter.com/Sf6qIojGhw — Nicolas Fillon (@Nicolas_Fillon) March 24, 2019

Silence lourd, visages tristes et graves, larmes qui coulent... En tête de cortège une immense photo en noir et blanc du jeune homme. Elle est brandie par la famille, les amis... On y voit le slameur de 23 ans, micro en main, souriant.

Les rues de la ville sont noire de monde : un millier de participants. Beaucoup arborent un t-shirt blanc à l'effigie du Réunionnais, toujours en train de slamer.

Les rues de Bétheny étaient remplies pour la marche blanche en hommage à Bastien Payet. Des membres de la famille, des amis, des connaissances, des anonymes... © Radio France - Nicolas Fillon

Personne ne souhaite s'exprimer, l'heure est au recueillement. Au bout de presque une heure de marche, l'impressionnante chenille humaine arrive au stade de foot Claudius-Caillot, à côté de l'école primaire où Bastien a passé son enfance.

Haie d'honneur gigantesque et ovation

Là, une haie d'honneur impressionnante sur toute la longueur du terrain se forme. Elle est parcourue par la photo géante de "Boust", le nom d'artiste sur la scène slam de Bastien. Sous les applaudissements, timides au début, puis nourris. Déchirants.

Au moins 10 minutes d'applaudissements à la mémoire de Bastien Payet pour la haie d'honneur organisée sur le stade de foot. Elle fait toute la longueur du terrain, voire plus. Moment vibrant et émouvant. Reportage à écouter lundi matin sur @fbleuchampagne. pic.twitter.com/qPp91h0MgT — Nicolas Fillon (@Nicolas_Fillon) March 24, 2019

On n'oubliera jamais Bastien (Laurent Étienne, directeur des Ateliers Slam.com)

Et après dix minutes d'ovation, au bout du parcours de l'immense portrait, c'est Laurent Étienne, directeur des Ateliers Slam.com et très proche de Bastien qui prend la parole. "C’était le dernier vrai moment solennel avec Bastien et vous tous ici réunis, annonce-t-il. Cette marche blanche, c’était le symbole de ce qu’était Bastien : un moment de partage, un moment de vie, de l’humanisme… Et surtout, le calme et la paix, c’est ce qui représentait le mieux Bastien."

Fin de parcours pour le portrait géant de Bastien Payet, après dix minutes d'applaudissements et de haie d'honneur. © Radio France - Nicolas Fillon

"On va certainement essayer de reprendre une vie normale, si je peux le dire comme ça. Mais on n’oubliera pas ce moment, ajoute Laurent Étienne. Et surtout, tous, on n’oubliera jamais Bastien. On vous remercie encore d’être venus, prenez soin de vous, la vie va essayer de continuer, mais Bastien sera toujours à nos côtés."

Nouveau tonnerre d'applaudissements. Avant que tout le monde ne se disperse. Une connaissance de la famille accepte de nous parler, anonymement. "Que c'est triste, soupire-t-elle. Cela aurait pu être mon fils. C'était un garçon charmant. On vit de plus en plus dans l'insécurité. J'espère que les coupables seront sévèrement punis. Même si ça ne nous rendra jamais Bastien."

Moment déchirant d'émotions, où familles et proches de Bastien Payet se serrent dans les bras. L'hommage fut à la hauteur de l'amour que lui portaient ceux qui connaissaient le jeune homme. © Radio France - Nicolas Fillon

Une cagnotte Leetchi est toujours en ligne pour aider les parents de Bastien à payer les frais de justice. Pour le moment, 3 225 € ont été collectés. Il est également possible d'envoyer un don via helloasso.