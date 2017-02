Nantes : plus de 2000 personnes ont défilé ce samedi contre le Front National dans un climat tendu

A la veille du meeting de Marine Le Pen au Zénith de Saint Herblain, plus de 2000 personnes se sont rassemblées ce samed à Nantes. Elles ont manifesté dans le centre ville contre le Front National et ses idées. Des heurts ont éclaté à mi-parcours. Des vitrines ont été saccagées.

Elles s'étaient données rendez-vous place du Commerce à Nantes. Plus de 2000 personnes ont manifesté ce samedi contre le Front National et ses idées. Un rassemblement à la veille du meeting de Marine Le Pen au Zénith de Saint-Herblain. Le cortège s'élance dans le calme vers 15h30 direction la Préfecture. Environ 600 policiers sont mobilisés.

Les CRS déjà en place tout près de la place du commerce à Nantes #manifantifn pic.twitter.com/uPRYNhxIXq — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 25, 2017

Marine Le Pen n'est pas la candidate des salariés" selon la CGT

Dans le cortège, des membres de la Confédération Générale du Travail (CGT), de l'union syndicale Solidaires, des jeunesses communistes mais aussi de simples citoyens. Parmi les slogans : "Non au FN, non à la haine", "pas de quartier, pour les fachos" ou encore "le Front National, l'imposture sociale".

Les anti FN défilent à Nantes. Plusieurs centaines de personnes #manifantifn pic.twitter.com/vtZpeGWg6l — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 25, 2017

Des heurts rue de Strasbourg et devant le miroir d'eau

La tension monte d'un cran vers 16 h rue de Strasbourg. Des fumigènes et des pétards sont jetés. Les devantures de plusieurs sociétés sont saccagées. Parmi elles, Vinci et la Banque Nationale de Paris (BNP). Les CRS interviennent, gazent et bloquent alors la rue de Strasbourg. Dans la foulée, les restaurateurs du quartier ferment leurs boutiques. Les affrontements se poursuivent devant le miroir d'eau. Là, des cocktails Molotov sont jetés sur les forces de l'ordre. Un gendarme est blessé.

Vinci saccagé rue de Strasbourg pendant la manif anti FN à Nantes pic.twitter.com/vMcv3B410W — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 25, 2017

Prise de parole des manifestants sous la surveillance des CRS devant le château des ducs de Bretagne à Nantes.#manifantifn pic.twitter.com/fB5KFsHKik — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 25, 2017

Les manifestants appellent à un nouveau rassemblement mardi à Nantes.