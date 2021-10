Un million d'euros découverts en petites coupures dans une camionnette sur l'A9 à Béziers

Dans la nuit de dimanche à lundi, les douaniers de Montpellier procédaient à un contrôle de routine sur l'autoroute A 9 à hauteur de Béziers (Hérault). Un contrôle "au flair" comme on dit. Et du flair, ils en ont eu en interceptant une camionnette avec deux personnes à bord.

En fouillant la camionnette, les douaniers ont en effet découvert une cache spécialement aménagée dans le plafond, à l'intérieur des centaines de billets de banque.

Au total, un million d'euros en petites coupures. En admettant qu'il s'agisse de billets de 50 euros, cela en fait quand-même 20 000 ! Selon les douanes, il s'agit là "d'une prise exceptionnelle".

Les deux hommes, deux Ukrainiens ont été interpellés, c'est maintenant la police judiciaire qui est saisie de l'enquête qui s'oriente vers du blanchiment de trafic de stupéfiants avec association de malfaiteurs.

Quant à l'argent saisi, c'est l'agence de gestion et de recouvrement des saisies et des confisqués qui décidera du sort des billets une fois l'enquête terminée. Dans ce genre de dossier, si les billets sont des vrais, l'argent est remis en circulation via la Banque de France.