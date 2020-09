Un mineur arrêté après avoir agressé un chauffeur de bus à Saint-Renan

Un mineur a été placé en centre éducatif fermé pour 3 mois et mis en examen après avoir agressé un chauffeur de bus à Saint-Renan (Finistère). Le jeune homme était déjà défavorablement connu par les forces de l'ordre.

Le mineur est mis en examen pour violences et placé en centre éducatif fermé pour 3 mois. A Saint-Renan (Finistère), il a agressé un chauffeur de bus, mardi 8 septembre dernier. Plusieurs coups de pieds, un coup de poing et des insultes. Le chauffeur aura un jour d'ITT.

Interpellé deux jours plus tard, jeudi, le mineur indique avoir confondu ce chauffeur avec un autre, puisqu'un chauffeur s'était interposé dans une bagarre entre l'agresseur et un autre homme plus tôt dans la soirée de mardi. Le premier chauffeur n'avait pas été blessé.