Un mineur arrêté pour avoir balafré un adolescent de 15 ans à Montpellier

Deux mineurs ont été arrêtés ce jeudi matin dans un squat à Montpellier pour une violente agression d'un adolescent de 15 ans dans le quartier saint Martin. Il avait été roué de coups et balafré pour le vol de ses chaussures.

Un adolescent montpelliérain de 15 ans va garder sur son visage les stigmates de sa violente agression par un groupe de jeunes à peine plus âgés que lui, le soir du 24 mai dernier : une balafre de plus de 10 centimètres.

L'auteur du coup de couteau et un autre jeune impliqué dans l'agression ont été arrêtés ce jeudi matin par les policiers de Montpellier, ils sont tous les deux mineurs, âgés de 16 et 17 ans.

Dépouillé de ses baskets neuves

Ce soir là, cet adolescent est allé passer la soirée chez un copain, c'est sur le chemin du retour dans le quartier Saint-Martin ou il habite, vers 23h30, qu'il est pris à partie par un jeune qui le menace avec un couteau. Il se défend et lui donne un coup de poing. L'agresseur crie qu'il vient d'être frappé, d'autres jeunes arrivent en renfort, encerclent l'adolescent, le mettent à terre et le rouent de coups de pied. Ils lui enlèvent ses chaussures, une paire de baskets neuves et lui vole sa sacoche.

Alors qu'il vient d être dépouillé, encore au sol, le premier agresseur le balafre avec son couteau, le groupe prend la fuite.

Une balafre de 14 cm et 42 points de suture

L'adolescent rentre chez lui, il a une plaie sur le visage de 14 centimètres de l’œil jusqu'au cou qui a nécessité 42 points de suture.

Grace au signalement et à la surveillance des allées et venues de groupes de jeunes dans le quartier Saint Martin, les policiers de Montpellier identifient deux des agresseurs .Ils sont arrêtés dans un squat de la tour saint Martin ce jeudi matin , l'un d'eux porte les baskets volées à l'adolescent. Une partie de ses effets qui était dans sa sacoche sont également retrouvés sur place .

Emmenés au commissariat, le plus jeune âgé de 16 ans qui habite le quartier mais traîne dans ce squat charge l'autre, un mineur non accompagné âgé de 17 ans, comme étant bien celui qui a porté le coup de couteau, ce mineur a déjà été impliqué dans des agressions à Lille.

Tous les deux sont déferrés au parquet des mineurs ce vendredi matin.