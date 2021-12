Un mineur arrêté pour vol à main armée à La Roche-sur-Yon

Il se présente au commissariat pour son contrôle judiciaire, et il termine en garde à vue pour vol à main armé. Un jeune de 17 ans, commande sur internet pour 850 euros de matériel à chicha et de cigarettes électroniques à La Roche-sur-Yon. Ce lundi matin il se rend au magasin pour récupérer le carton et vole le vendeur.

Il déboule devant le bâtiment, bombe lacrymogène dans une main et arme à feu dans l'autre. Le mineur de 17 ans met en joue le vendeur et le frappe à l'arrière de la tête. Puis, il attrape le carton de marchandises et prend la fuite dans un véhicule où un chauffeur l'attend. Le propriétaire du magasin est blessé et hospitalisé, c'est sa femme qui appelle les secours. Il écope d'un jour d'ITT, mais il est surtout choqué par la violence de cette agression.

Connu des services judiciaires

Le mardi, comme si de rien n'était, le mineur se présente au commissariat dans le cadre de son contrôle judiciaire. Les policiers font alors le lien avec ce braquage la veille et place le jeune en garde à vue. Grâce à des témoins et leur enquête, ils interpellent également le chauffeur, âgé de 25 ans. Ce dernier nie en bloc, il explique qu'il accompagnait son ami, mais qu'il ne savait pas ce qu'il avait préparé.

Le mineur, lui, reste quasiment muet pendant l'interrogatoire. Les deux comparses sont déjà connus des services de police pour des affaires de stupéfiants, et le majeur également pour des délits routiers. La procureure de la République de La Roche-sur-Yon a demandé le placement en détention provisoire des deux suspects en attente de leur jugement au vu de leurs dossiers déjà chargés.