Un mineur de 16 ans interpellé pour des rodéos à Périgueux

Dimanche 18 juillet vers 22h45, les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) interpellent rue Victor Hugo à Périgueux un jeune homme de 16 ans, qui fait des roues arrières sur un scooter. Lorsqu'ils tentent de l'interpeller, le jeune lâche son scooter et s'enfuit pour se cacher dans un buisson derrière un immeuble. Il est finalement interpellé, le scooter est rapporté au commissariat, et le jeune homme est convoqué et placé en garde à vue.

Connu des services de police

Le jeune homme était déjà connu des services de police pour un refus d'obtempérer avec le même scooter en avril dernier, le vol d'un vélo électrique en février, et un vol en réunion et dégradation d'une moto en mai 2020.

Il sera présenté à un juge des enfants le 7 septembre prochain, en vue de sa mise en examen.