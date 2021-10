Un mineur et une consommatrice de crack interpellés mardi 26 octobre, déclenchant les violences à Alençon

On en sait plus sur les causes probables des violences urbaines qui ont éclaté dans le quartier de Perseigne à Alençon (Orne), mardi 26 octobre : deux personnes avaient été interpellées ce mardi en flagrant délit, alors qu'elles étaient en train de procéder à une transaction de produits stupéfiants, a précisé François Coudert, procureur de la République d'Alençon vendredi 29 octobre.

Les deux individus avaient été placés en garde à vue, l’un pour acquisition et usage de stupéfiants, l’autre pour détention et cession de stupéfiants et port d’arme. La première personne est une femme majeure, consommatrice de crack, déjà connue de la justice pour usage de stupéfiants et convoquée pour des faits similaires en février 2022.

Un mineur placé en détention provisoire

La seconde personne est un mineur, visiblement en position de vendeur. Il avait, dans un sac de sport, de la résine de cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne et du crack, ainsi qu'un pistolet automatique sans munition. Il avait l'interdiction de paraître dans le quartier et a donc été placé en détention provisoire, fait rare pour un mineur. Il sera jugé le 22 novembre.

Le procureur de la République a tenu à saluer le travail des policiers du commissariat d’Alençon, faisant suite indirectement aux critiques qu'il avait émises quelques jours auparavant concernant les méthodes d'investigation des policiers. Il a également demandé à la police de retrouver les auteurs des jets de mortiers qui ont agi dans la nuit de mardi à mercredi. Les fauteurs de troubles risquent jusqu'à 10 ans de prison.