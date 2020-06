Un mineur est en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Lannilis (Finistère). Il a reconnu plusieurs intrusions et vols dans des établissements scolaires entre décembre et avril.

Un mineur interpellé pour des vols et des dégradations dans des écoles du Finistère Nord

Les faits se sont déroulés à Landéda et Lannilis, dans le pays des Abers

Un mineur a été interpellé ce matin, ce jeudi 11 juin, pour une série d'intrusions et de vols dans des écoles de Lannilis et Landéda (Finistère Nord).

Lors de sa garde à vue, il a reconnu neuf intrusions entre décembre 2019 et avril 2020. Le montant des dégradations et des vols approche 14.000 euros. "Le ou les individus, après avoir forcé les portes d'accès, pénètrent dans les locaux et s'emparent de numéraires ou de moyens de paiement, de nourriture ainsi que de petits matériels", fait savoir la compagnie de gendarmerie départementale de Brest.

Les gendarmes de la communauté de brigades de Plabennec poursuivent leur enquête car le jeune homme aurait annoncé avoir participé à d'autres exactions.