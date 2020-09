Quatre mineurs déférés après l'agression d’une collégienne à Reims

Un mineur de 14 ans est mis en examen ce jeudi 10 septembre pour violences volontaires aggravées, après le lynchage d’une collégienne à Reims. L’agression de la jeune fille a eu lieu le lundi 7 septembre devant le collège Saint Rémi de Reims. La vidéo de l’adolescente rouée de coups a été diffusée le lendemain sur les réseaux sociaux. Le procureur de la République de Reims lors d’une conférence de presse ce jeudi ajoute que trois autres mineurs sont présentés en ce moment à un juge des enfants en vue d'une mise en examen dans cette affaire pour "non assistance à personne en péril" et "diffusion de faits de violence aggravées" Tous risquent des peines de prison, entre 2 ans et demi et 3 ans et demi selon les délits reprochés et en tenant compte de l'excuse de minorité..

Un déchaînement de violence

Matthieu Bourrette, le procureur de la République est revenu sur l'enchaînement des faits. C'est à la suite d'une banale dispute sur le réseau social Snapchat que le jeune homme s'en est pris à la victime. Il parle d'un déchaînement de violence que l'agresseur a reconnu, sans arriver à l'expliquer, et sans grande émotion selon les dires du procureur. Il a a demandé le placement de l'auteur de l'agression dans un centre éducatif fermé. C'est le juge des enfants qui prendra la décision en fin d'audition. Il risque 3 ans et demi de prison.

Trois autres jeunes sont également poursuivis dans ce dossier. La jeune fille qui a filmé faisait partie de la même classe que la victime. Elle a reconnu les faits. Deux autres sont poursuivis pour ne pas avoir porté secours à la victime et pour avoir diffusé la vidéo. Les trois mineurs risquent de 2 ans et demi à 3 ans et demi de prison.

à lire aussi Agression filmée à Reims : le rectorat promet des sanctions pour l'agresseur et les témoins

Ne pas participer à la diffusion de ce type de vidéo

Le procureur de la République de Reims a aussi appelé à la responsabilité de tous :"Des noms, des adresses ont été données, et des menaces lancées. Il est impératif que cela cesse. La justice ne laissera pas passer une possible vendetta". Matthieu Bourrette rappelle que la diffusion de cette vidéo est un délit. Il Invite tout le monde à cesser les visionnages et diffusions d’une vidéo par respect pour la loi et pour les victimes.

Le fait de filmer et diffuser une scène de violence est aussi répréhensible que de commettre les violences elles-mêmes. Selon les dommages subis par la victime, la peine peut aller de 750 euros d’amende à 45 000 euros pour des Incapacité de travail. Si ces ITT sont supérieures à 8 jours, cela peut même être assorti d’une peine de 3 ans de prison.