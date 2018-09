Le conducteur et les deux passagers d'un minibus électrique Fil Bleu ont été légèrement blessés, mercredi après-midi, après que le bus se soit couché en travers de la route, près du musée des beaux-arts de Tours.

Léo C.

Indre-et-Loire, France

Un minibus électrique fil bleu s'est renversé, vers 15H30 cette après-midi, à l'angle de la place François Sicard et de la rue Jules moineaux, près du musée des beaux-arts.

Il s'agit d'un petit bus électrique de 9 places, à bord duquel se trouvaient 3 personnes, dont le conducteur. Elles ont toutes été blessées légèrement. Une passante choquée a également été prise en charge par les pompiers.

Des passants ont aidé les quelques passagers à sortir par le haut, en passant par les vitres.

Les passagers ont été extraits par les vitres du côté du minibus, qui se retrouvaient au-dessus d'eux - Léo C.

Le minibus est seul en cause, mais on ne connait pas les causes de l'accident pour le moment. Toute la ligne Citadine, qui dessert l'hyper-centre de Tours, est interrompue jusqu'à nouvel ordre. La circulation est également perturbée autour de la place François Sicard, le temps de relever le minibus.