Un minibus contre un platane à Argilliers : pronostic vital engagé pour deux des sept passagers hospitalisés

Les sapeurs-pompiers du Gard ont été alertés vers 3h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Un minibus s'est encastré dans un platane sur la route départementale 981 à hauteur de la commune d'Argilliers, entre Uzès et Remoulins, avec sept passagers à l'intérieur.

Deux victimes sont en urgence absolue avec un pronostic vital engagé : un homme de 44 ans et une femme de 50 ans. Les cinq autres sont aussi hospitalisés en urgence : deux femmes de 17 et 42 ans et trois hommes de 62, 58 et 57 ans. Ils ont été pris en charge dans les hôpitaux de Nîmes, Montpellier et Bagnols-sur-Cèze.

Deux victimes en urgence absolue ont dû être désincarcérées de la voiture encastrée dans le platane. - SDIS 30

Pour évacuer les sept victimes, les secours ont mobilisé six ambulances, deux véhicules de secours routier et trois véhicules de commandement. Deux hélicoptères ont atterri sur le stade de Vers-Pont-du-Gard.