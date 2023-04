Un minibus volé à l'association des Chamois Pyrénéens

"On sait très bien qu'avec ce type de vol, on ne va pas nous ramener le véhicule par magie". Jean Marziou, le président de l'association des Chamois Pyrénéens, qui vient en aide aux adultes handicapés, ne se fait pas d'illusion. Dans la nuit du jeudi 20 avril, un minibus de type Traffic de couleur grise, a été volé à l'association. Et son président a peu d'espoir de le récupérer. C'est un minibus de neuf places qui permet aux adultes handicapés de partir en vacances pendant quelques jours.

ⓘ Publicité

"Ce genre de démarche ne s'embarrasse pas de considération humaniste"

Acheté il y a à peine trois ans, le minibus n'était pas siglé. Il n'y avait pas de logo de l'association. "Mais ça n'aurait pas empêché quoique ce soit. Ce genre de démarche ne s'embarrasse pas de considération humaniste", estime Jean Marziou. L'association a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Pau.

"Nous allons maintenant chercher une solution pour remplacer le véhicule. C'est malheureusement un caillou sur le chemin associatif qui est le nôtre. mais nous allons tout faire pour que rien ne vienne impacter nos activités au profit des adultes handicapés", indique le président des Chamois Pyrénéens. L'équipe encadrante va devoir décider si elle se tourne vers un véhicule neuf ou d'occasion pour compenser la perte de ce minibus.