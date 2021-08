Le frère Louis-Marie, âgé de 66 ans, avait quitté ce lundi la Chartreuse de Currière pour une randonnée à partir du Col de la Charmette, mais il n'est pas rentré à son monastère le soir. D'importantes recherches ont été engagées mais ce sont des randonneurs qui l'ont retrouvé sain et sauf ce mardi.

Un moine égaré retrouvé sain et sauf en Chartreuse après d'importantes recherches

Une vingtaine de gendarmes, secouristes du PGHM et agents de l'Office National des Forêts aidés de quelques moines ont participé aux recherches engagées lundi soir pour retrouver le religieux habillé d'une aube claire et disparu en Chartreuse entre le col de la Charmette et le chalet des Bannettes.

Les recherches au sol ont été appuyées par un hélicoptère qui a fait une reconnaissance aérienne dans la matinée de mardi et par le chien d'une équipe cynophile. Elles sont restées sans résultats jusqu'à ce que des randonneurs appellent les sauveteurs vers 13 heures, pour leur annoncer que le moine se trouvait à la cabane des Bannettes en bonne santé.

Le moine a expliqué qu'il s'était égaré en redescendant au Col de la Charmette et qu'il a passé la nuit à la belle étoile. Ce n'est qu'au matin qu'il s'est réfugié au chalet.