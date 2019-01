Un mois après l'attentat de Strasbourg, les enquêteurs à la recherche d'éventuels complices

Strasbourg, France

Le 13 décembre 2018, Cherif Chekatt, 29 ans, fiché S pour radicalisation islamiste, est tué par la police, 48 heures après son attaque dans le centre ville de Strasbourg. L'attentat, revendiqué par l'organisation terroriste Etat islamique a fait 5 morts et 11 blessés.

Un mois après la mort de l'auteur présumé de l'attaque, un juge d'instruction anti-terroriste a été nommé par le procureur de la République de Paris. Si l'enquête se poursuit alors que le principal suspect a été abattu, c'est pour déterminer si Cherif Chekatt a pu bénéficier de complicités.

Un ami du tueur présumé mis en examen et écroué

Au total, sept personnes ont été placées en garde à vue dans ce dossier, dont les parents et plusieurs frères de l'assaillant. Tous ont été relâchés, à l'exception d'un homme de 37 ans, un ami de Cherif Chekatt qui a été mis en examen et écroué. Cet homme, bien connu de la justice pour des braquages et des violences avec armes est soupçonné par les enquêteurs d'avoir fourni le revolver avec lequel Cherif Chekatt a ouvert le feu dans les rues du centre-ville de Strasbourg le 11 décembre, un colt de collection du XIXe siècle.

Ce suspect, qui n'est pas radicalisé est une figure de la scène rap locale. Il aurait aussi hébergé l'assaillant dans son appartement de Lingolsheim la veille de l'attaque, les deux hommes auraient passé une partie de l'après-midi ensemble le jour de l'attentat.