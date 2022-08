Un mois après l'incendie, la végétation commence de repousser à la Montagnette

L'incendie de la Montagnette a parcouru plus de 1.500 hectares entre le 14 et le 18 juillet, 1.500 hectares de forêt ont été détruits, à Graveson, Tarascon, Boulbon et Barbentane. Dans cette dernière commune, 500 hectares ont brûlé, aux portes du village. Un mois plus tard, les rondes de surveillance des pompiers sont terminées mais la forêt est toujours interdite d'accès au grand public. De son côté, l'ONF, l'office national des forêts, a commencé son travail de recensement des dégâts.

Le feu a fait exploser les cônes de pins pour disperser les graines

Luc Venot , technicien à l'Office National des Forêts, explique qu'il faut faire confiance à la nature et la laisser renaître : "le pin d’Alep est condamné si la moitié du feuillage a brûlé. Mais le feu a fait s’ouvrir les cônes - qu’on appelle aussi les pignes – des dizaines de milliers de graines de pin vont tomber au sol et si les pluies arrivent au bon moment, la régénération naturelle se produira. Les chênes verts vont pouvoir rejeter, c’est-à-dire repartir lorsqu’on aura coupé au ras-du-sol. Ces chênes verts pourraient repartir très vite."

Les asperges sauvages repoussent un mois après les flammes

Les arbres sont bruns ou roux. Luc Venot, technicien à l'ONF, effectue le diagnostic qui sera fourni aux communes pour "éviter de rajouter la catastrophe à la catastrophe : identifier les secteurs où le sol a perdu sa protection naturelle végétale pour limiter les risques d’érosion après l’incendie".

Il faudra ensuite réaménager la forêt pour éviter de nouveaux incendies et "mettre les arbres à distance pour éviter que le feu se transmettre de cime en cime et surtout débroussailler au sol, élaguer les arbres pour que le feu reste au sol". Luc Venot explique que les pins d'Alep et les chênes vont se régénérer naturellement : pas besoin de planter mais il faut simplement protéger les survivants car "la nature a horreur du vide : il va y avoir une prolifération d’insectes pour s’attaquer aux bois morts mais les insectes vont s’attaquer aussi aux arbres affaiblis que nous voulons protéger !"

Les forestiers espèrent que pins d'Alep et chênes verts repartiront naturellement après l'incendie - Camille Labrousse