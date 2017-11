Un mois après l'incendie, reprise partielle de l'activité chez Minerva Oil en Haute-Vienne

Un mois après le terrible incendie qui a frappé l'entreprise Minerva Oil à Meuzac en Haute-Vienne, l'activité a en partie repris du côté de Feytiat. Alors que la direction travaille toujours pour trouver un nouveau site. Sachant que la piste de Meuzac reste privilégiée.

Dès le lendemain de l'incendie, les dirigeants faisaient d'une reprise rapide, la priorité. C'est en partie le cas. L'activité de négoce et le petit conditionnement ont repris dans des locaux provisoires à Feytiat. Si les robots de l'usine ont été entièrement détruits par les flammes, les anciennes machines, remplacées il y a un an, ont heureusement été conservées et servent aujourd’hui.

La mairie de Meuzac prête à céder un terrain à Minerva Oil

Selon le maire de Meuzac, cela a permis à une majorité de salariés de reprendre le chemin du travail. Un service de co-voiturage a d'ailleurs été mis en place entre les deux communes. Reste à trouver un nouveau site pour totalement relancer l'activité de ce spécialiste en lubrifiants pour automobile. Meuzac reste privilégiée. D'ailleurs, la municipalité est prête à céder un terrain pour permettre à cette société de rester sur ce territoire où Minerva Oil a vu le jour en 1936. Il n'est pas question de revenir sur le même terrain mais à proximité.

Le site historique en cours de nettoyage

Ce projet est notamment à l'étude, avec la participation de la Dreal, de la mairie de Meuzac mais aussi des pompiers. L'idée étant de trouver le meilleur endroit possible, dans le respect des règles d'urbanisme et des règles de sécurité. En ce qui concerne le lieu du drame où une personne est toujours officiellement portée disparue, il est en cours de nettoyage et de dépollution par une entreprise spécialisée, sachant que le dispositif installé par les services de secours a évité toute fuite des eaux de l'incendie vers le réseau d'eau pluviale.