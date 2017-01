Une chanson pour rendre hommage à la "petite Fiona"

Plus d'un mois après le procès qui s'est conclu par l'acquittement partiel de Cécile Bourgeon, une pétition et une chanson sont en ligne pour dénoncer ce verdict. L'affaire "Fiona" a ému toute la France et continue à faire réagir.

L'affaire Fiona n'en finit pas de faire réagir. Une pétition est en ligne pour réclamer une condamnation plus sévère à l'encontre de Cécile Bourgeon. On le rappelle, lors du premier procès, la mère de Fiona a été acquittée des coups mortels et a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement. Son ex-compagnon Berkane Makhlouf a lui écopé de 20 ans. Berkane Makhlouf et Cécile Bourgeon devraient être rejugés en appel au mois de juin.

La pétition a déjà recueilli plus de 51.000 signatures. Et pour qu'elle soit plus largement diffusée, l'auteur a fait appel à un rappeur strasbourgeois pour composer une chanson sur cette affaire. "Petite Fiona" est donc née il y a quelques jours sous la plume et les rimes de Pako, rappeur strasbourgeois.

Ce père de famille a lui aussi été ému par cette affaire. Après avoir hésité il a accepté l'invitation en se défendant de surfer sur la "popularité" de cette affaire pour se faire connaître. La chanson est en écoute sur le site de vidéos YouTube.

Petite Fiona, je te promets qu'un jour on retrouvera ton corps" - Pako

Pako fait des promesses à la petite fille dans sa chanson : "Petite Fiona, je te promets qu'un jour on retrouvera ton corps (...) La France t'a cherchée et te cherche encore. Petite Fiona, parce qu'une étoile ne s'arrête jamais de briller". Le rappeur strasbourgeois dit qu'il a écrit ce morceau pour "qu'on n'oublie pas".