Un mois après, le procureur de la République Jean-Yves Coquillat en appelle à la "conscience de chacun"

Invité de France Bleu Isère ce mardi 26 septembre, le procureur Jean-Yves Coquillat a répété ses mises en garde autour de l'enquête sur la disparition de Maëlys. Il exhorte citoyens et médias à faire preuve de retenue et de vigilance.

"Sur le fond de l'affaire, je ne dirai rien." Jean-Yves Coquillat s'est montré fermé et assez critique vis-à-vis de la couverture médiatique de l'affaire Maëlys, lors de son intervention à l'antenne de France Bleu Isère ce mardi 26 septembre. Cela fait un mois, jour pour jour, que la fillette de 9 ans a disparu au Pont-de-Beauvoisin en Isère. Après de nombreuses Unes, beaucoup d'articles et parfois des rumeurs, le procureur de la République a tenu à remettre les pendules à l'heure.

"Tout ce qui peut nuire à l'enquête ne doit pas être révélé." Jean-Yves Coquillat, procureur de la République de Grenoble.

C'est par souci de protection des éléments de l'enquête que Jean-Yves Coquillat a refusé d'apporter de plus amples informations. "Nous sommes face à une disparition d'enfant. Le pire type d'affaire auquel nous puissions être confrontés", a-t-il asséné. " Pour les parents, c'est un supplice que personne ne peut souhaiter à son pire ennemi."

#Maelys Jean-Yves Coquillat, procureur à #Grenoble : "Il n'y a rien de pire qu'une disparition d'enfant." — France Bleu Isère (@bleu_isere) September 26, 2017

Selon lui, divulguer trop d'informations autour de la disparition de Maëlys reviendrait à apporter de l'aide à son bourreau. "Si nous avions à traiter d'un homicide, la communication ne nuirait pas à l'enquête", expose-t-il. "Un enlèvement d'enfant n'est pas une affaire comme les autres. Tout ce qui peut nuire à l'enquête ne doit pas être révélé."

Médias dans le viseur

Jean-Yves Coquillat se dit peu dupe du rôle de la presse dans cette médiatisation de l'affaire. "Les vérités énoncées n'en sont pas toujours", avertit-il. "Ce sont parfois des rumeurs ou des fausses informations. Et ce n'est pas parce qu'on répète une rumeur à tout va qu'elle devient vraie." Il mentionne notamment l'histoire de la voiture du suspect ayant été flashée le soir de l'enlèvement, pour laquelle il a dû faire un démenti officiel. "Ça prenait des proportions folles !" déplore le magistrat.

Mais s'il se dit malgré tout respectueux de la liberté de la presse, il en appelle à "la conscience des journalistes et également à celle des citoyens". Exemple à l'appui : "Deux photos du mis en cause ont été publiés dans la presse ce week-end, on le voit porter un short blanc. Or, ni les enquêteurs ni les juges ne détenaient ces clichés!" s'étonne le procureur. "Est-ce normal qu'une photo soit remise aux journalistes plutôt qu'aux enquêteurs, quand elle peut apporter des éléments à l'enquête ? Est-ce vraiment une démarche citoyenne, ça ?" conclu le magistrat.