Un mois après, une Varoise apprend la mort de son père dans un EHPAD de la Drôme

Christelle Chemin le reconnait aisément, les liens avec son père étaient très distendus, "mais il n'en restait pas moins son père". Cette habitante d'Ollioules (Var) ne se rendait plus dans l'EPHAD de Cauzid, à Livron-sur-Drôme (Drôme), et l'emphyzème et les tremblements rendaient la communication difficile par téléphone.

Un mois dans un frigo des pompes-funèbres

La Varoise a d'abord été évidemment marquée par la tristesse quand elle a appris la mort de son père de 72 ans. Mais elle a aussi été choquée de la date : le 26 octobre 2022. Christelle ne l'a appris que le 22 novembre suivant, et non pas par la maison de retraite, mais par une demi-sœur de son père.

Cette dernière avait rendez-vous avec le vieil homme le jour de sa mort, mais est arrivée trop tard. C'est là que naît un imbroglio macabre. La fille du défunt n'étant pas mentionnée comme personne à contacter en cas d'urgence dans le dossier, la demi-sœur donne donc son accord pour l'inhumation. Mais du fait de l'absence de personne à contacter, le corps reste dans un frigo des pompes-funèbres jusqu'à ce que Christelle Chemin apprenne la mort de son père, et s'occupe des obsèques.

Choquée, l'Ollioulaise a déposé plainte contre X pour atteinte à l'intégrité du cadavre.

"Comme un vol"

Au micro de France Bleu Provence, elle décrit une sensation de "vol" : "On le vit ainsi, comme un vol. Ils ont volé à mon père et moi la possibilité de se retrouver. Même si, effectivement, il y avait des difficultés dans la relation".

La Varoise en veut à la fois aux pompes funèbres et à l'EPHAD. "Ces gens sont peut-être le dernier lien qui peut permettre à des familles et à des gens qui vont mourir de se dire au revoir" regrette-t-elle. "Il y a eu un non-respect de la dépouille. Je considère que les pompes funèbres avaient un rôle de m'informer que mon père était encore en robe de chambre et qu'il était surtout et avant tout dans un frigidaire depuis quatre semaines."

De son côté, joint par France Bleu Provence, l'EHPAD drômois renvoie la responsabilité à la fille : "c'est une situation qu'elle a créée en ne venant pas voir son père".

Quant à la société de pompes funèbres qui a conservé le corps pendant un mois, elle n'a pas répondu à nos demandes.