Acheux-en-Vimeu, France

Elle écope d’un mois de prison avec sursis pour avoir négligé de ses deux chiens et de son lapin. France Bleu Picardie vous avait parlé de cette affaire au mois de décembre. Ces deux labradors, Max et Zoé, un mâle et une femelle âgée de 5 et de 3 ans, avaient été retrouvés dans un état d'extrême maigreur. Ils vivaient dans reclus dans un sous-sol et était clairement sous-alimentés.

C’est un agent immobilier qui s'était rendu par hasard dans la maison de la prévenue qui avait donné l’alerte. Cette auxiliaire de vie a contesté les faits de maltraitance à l’audience, affirmant leur avoir nourri ses chiens régulièrement.

Et pourtant les photos prises par les gendarmes montrent le contraire : les chiens n’ont que la peau sur les os, perdent leurs poil et ont des puces. La quinquagénaire possède aussi un lapin dont la cage est remplie d'excréments.

La prévenue a reconnu sa négligence mais soutenu au président du tribunal qu'elle aimait la compagnie de ses animaux qui l'aidaient à lutter contre la solitude.

En plus de sa peine de prison avec sursis, la propriétaire devra verser 1 500€ à la fondation 30 millions d'amis. Elle a aussi été condamnée à une interdiction de détenir un animal pendant un an.