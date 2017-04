Un mois en prison pour avoir mis une main entre les cuisses d'une voyageuse dans un train près de Dax

Un jeune espagnol est maintenu en détention après avoir agressé une voyageuse ce week-end. Il était jugé ce jeudi au tribunal de Dax.

Le jeune homme de 27 ans est condamné en comparution immédiate à un mois de prison ferme et maintien en détention. Il devra également verser 500 euros de dommages et intérêts à sa victime. Il était jugé pour agression sexuelle ce jeudi après-midi par le tribunal correctionnel de Dax.

Samedi après-midi, dans un train qui remonte sur Bordeaux, l'espagnol, ivre, se rue sur une jeune femme qui sort des toilettes. Il lui met la main entre les cuisses. Les passagers sont intervenus pour faire cesser ces agissements et ont prévenu les contrôleurs. L'homme a été interpelé quelques instants plus tard en gare de Dax, avant son placement en garde à vue. L'agresseur a d'abord nié les faits mais sa victime l'a clairement identifié et raconté son geste.

Le parquet de Dax avait demandé une peine exemplaire avec maintien en détention. Il a été entendu.