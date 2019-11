Un moniteur d'auto école condamné à trois ans de prison ferme à Châteauroux

Roussines, France

Pendant plusieurs années, ce moniteur d'auto-école qui exerçait à Roussines dans l'Indre, aurait profité de sa position professionnelle pour agresser sexuellement plusieurs de ses élèves, exclusivement de jeunes hommes.

Le prévenu était poursuivi entre autres pour agression sexuelle sur mineur et corruption de mineur, des faits qu'il a partiellement reconnus à l'audience. Il était également accusé d'avoir proposé des jeux à caractère sexuels à deux jeunes frères, petits-fils de ses voisins.

Il a été condamné à trois ans de prison ferme et conduit immédiatement en cellule. De plus, cet homme âgé de 51 ans a désormais l'interdiction d'exercer une profession en lien avec des mineurs et il doit se soumettre à une obligation de se soigner.