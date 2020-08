Un moniteur de l'ASPTT Metz Tennis jugé en septembre pour corruption de mineurs sur internet

Un professeur de tennis très connu de l'ASPTT de Metz sera jugé par le tribunal correctionnel de Metz en septembre pour avoir eu des conversations à caractère sexuel avec des mineurs sur internet "pendant plusieurs années", a-t-on appris jeudi auprès du parquet. L'homme est poursuivi pour "corruption de mineurs, propositions sexuelles à mineurs de 15 ans par voie de communication électronique et détention d'image à caractère pédopornographique", a indiqué à l'Agence France Presse le parquet. Ses agissements ont été découverts à l'occasion d'une surveillance d'un service d'enquête spécialisé sur internet.

"Il lui est reproché d'avoir détenu une photo de mineur, d'avoir eu des conversations avec des personnes se présentant comme mineures et de les avoir incitées à avoir des comportement sexualisés en direct pendant plusieurs années", a détaillé le parquet. L'homme de 63 ans "exerçait depuis très longtemps comme professeur de tennis". Il avait été placé en garde à vue pendant deux jours en juillet. Le président du club Didier Bauer avait été auditionné par les gendarmes, qui lui ont appris les soupçons pesant sur ce moniteur de 63 ans connu et respecté de tous, qui était chargé de l'école de tennis et avait des missions au comité départemental de tennis de la Moselle. A l'issue de sa garde à vue, l'homme a été relâché. Des investigations complémentaires sont en cours.

"Pas de faits commis au sein du club" à ce stade de l'enquête

Didier Bauer l'avait convoqué dans la foulée jeudi 23 juillet pour lui annoncer sa mise à pied conservatoire avec effet immédiat. "Il m'a assuré qu'il n'avait jamais eu de gestes déplacés envers aucun élève, qu'il s'agissait de jeux de rôle sur internet", explique Didier Bauer. Le lendemain, il avait téléphoné aux parents des enfants encadrés par ce moniteur, et écrit un mail à tous les adhérents de l'ASPTT Tennis pour les tenir au courant de la mise à pied du moniteur et des soupçons pesant sur lui.

"A ce stade (de l'enquête), il n'y a pas eu de faits commis au sein du club, uniquement par internet", a précisé le parquet. Le président de l'ASPTT assure également qu'il n'a reçu aucun signalement de la part de parents d'élèves licenciés au club. Le moniteur mis en cause a été présenté cette semaine à un juge des libertés et de la détention qui l'a placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès, prévu le 16 septembre, "avec un certain nombre d'obligations", selon le parquet.