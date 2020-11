Un Montbéliardais condamné à 6 mois de prison ferme pour violences conjugales et actes de cruauté

Le tribunal judiciaire de Montbéliard a condamné ce mardi un habitant de Montbéliard à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis, et obligation de se soigner, pour violences conjugales, et actes de cruauté envers des animaux. Il avait violemment frappé sa compagne, et égorgé les hamsters de la famille.