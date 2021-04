Un Montbéliardais de 25 ans en détention provisoire pour viol sur un garçon de 9 ans

Une affaire de viol en plein quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Un homme de 25 ans est mis en examen pour viol sur mineur et placé en détention. Il est accusé d'avoir abusé d'un garçon de 9 ans, sous la menace d'un couteau. Les enquêteurs observent le plus grand mutisme sur cette affaire.

Un Montbéliardais de 25 ans a été placé en détention provisoire, ce mardi, à Montbéliard pour viol sur mineur de moins de 15 ans, tentative de viol et agression sexuelle. Selon les informations de France Bleu Belfort-Montbéliard, il est accusé d'avoir abusé un garçon de 9 ans.

Les faits remontent au vendredi 23 avril dernier dans un appartement du quartier de la Petite Hollande à Montbéliard. Des faits d'une extrême gravité. Sous la menace d'un couteau, la jeune victime, un garçon de neuf ans, aurait été victime d'une pénétration anale, après masturbation et tentative de fellation. L'auteur présumé, un homme de 25 ans, qui habite le quartier, ne présente aucun lien de parenté avec sa victime.

On n'en saura pas plus sur les circonstance de ces faits. Le débat devant le juge de la liberté et de la détention s'est tenu à huis clos, ce lundi soir à Montbéliard, à la demande de la défense. L'auteur présumé a été placé en détention provisoire.

Au moment de sa présentation devant le JLD, cet homme de faible corpulence, vêtu d'un jogging, plutôt hagard, présentait des ecchymoses au visage qui laissent supposer qu'il ait subit des violences, après les faits ce vendredi.

Pour le reste, les enquêteurs, comme la justice et la défense observent le plus grand mutisme sur cette affaire. Une information judiciaire a été ouverte pour viol.