Un Montbéliardais évadé de prison suspecté d'avoir violé une jeune femme et agressé une retraitée

Un Montbéliardais de 29 ans, évadé de prison depuis un an, a été présenté ce vendredi après-midi devant le procureur de Montbéliard pour vol à main armée. Il est suspecté d'avoir, à Montbéliard, violé une jeune femme, et frappé à coups de serpette une femme de 68 ans.

Une information judiciaire pour "vol à main armée" a été ouverte ce vendredi par le parquet de Montbéliard à l'encontre d'un Montbéliardais de 29 ans. Il est poursuivi pour avoir, le 26 septembre dernier, violemment agressé et volé une retraitée de 68 ans, qui était en train de ranger ses courses dans le coffre de sa voiture, à Montbéliard.

Les enquêteurs le soupçonnent également d’être l'auteur du viol commis sur une jeune femme le 23 septembre, près du Parc du Pré-la-Rose : le suspect sera entendu à ce sujet dans les prochains jours.

Un homme en cavale, condamné pour viol

Cet homme était en cavale depuis près d'un an. Il s'est en effet évadé de la prison de Nancy, après avoir profité d'une permission. Il avait fait l'objet d'un aménagement en fin de peine et avait des autorisations pour sortir ponctuellement de prison.

Mais alors qu'il lui restait 4 mois à purger, il ne s'est plus jamais présenté devant le Centre Pénitentiaire de Nancy. Cet homme de 29 ans avait été condamné à une peine de 6 ans pour viol, sur une adolescente. Un mandat d'arrêt pour évasion est alors diffusé.

10 mois après son évasion, il vole et agresse une retraitée

Le 26 septembre dernier, vers 18h, à Montbéliard, ce Montbéliardais est suspecté d'avoir frappé une femme de 68 ans alors qu'elle chargeait ses courses dans le coffre de son véhicule. A coups de serpette, il lui frappe les jambes, et tente de prendre ses clés. La retraitée se défend, elle est traînée par terre, et finit par ne plus lutter.

Extrêmement choquée, elle s'est vue prescrire une interruption totale de travail de 11 jours. Le suspect a ainsi volé sa voiture, et son sac à main, où se trouvaient portables et carte bleue, qu'il aurait utilisés.

Trois jours avant la violente agression, il est suspecté d'avoir violé une jeune femme

Le 23 septembre, toujours à Montbéliard, le suspect aurait également violé une jeune femme près du parc du Pré-la-Rose. L'homme n'a pas pu être encore entendu dans cette affaire, il sera auditionné dans les prochains jours à ce sujet. Les enquêteurs sont en attente notamment d'analyses ADN.

Interpellé deux semaines plus tard

Il a été interpellé le 11 octobre dernier, alors qu'il se trouvait à Mulhouse, dans le véhicule volé deux semaines plus tôt à la retraitée. Les policiers de Montbéliard, qui tracent le portable et la carte bleue volée à la retraitée, arrivent à identifier le lieu où se trouve le suspect. Ils alertent alors les agents de la BAC de Mulhouse, qui procèdent à son interpellation.

Il est immédiatement ramené à la prison de Nancy, d'où il s'était évadé, pour continuer à purger sa peine. Il a ensuite été placé en garde à vue mercredi, soit un mois après son interpellation, pour être entendu sur l'agression dont a été victime la retraitée. Il a été mis en examen ce vendredi pour vol à main armée, et devra être entendu dans les prochains jours à propos du viol de la jeune femme.